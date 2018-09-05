5 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, editör kadrosunda yer alan ve Amerikan basınının en itibarlı araştırmacı gazetecilerinden biri olan Pulitzer ödüllü Bob Woodward'un Trump'ın Beyaz Saray'ını anlattığı kitabının dün bazı bölümlerinin yayınlanmasından sonra oluşan tepkilere yer ayırıyor. Gazete, 11 Eylül'de piyasaya çıkacak ”Korku: Trump Beyaz Saray'da” adlı kitabın şimdiden yayınlanan bazı bölümlerinin Beyaz Saray'da büyük tepkiyle karşılandığını, Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in Bob Woodward'ın Trump ve kendileri hakkında yazdıklarını yalanlamakta ve yazılanları ”hayal ürünü” olarak tanımlamakta gecikmediklerini bildiriyor. Habere göre kitap, kontrolden çıkmış ve kaosa sürüklenmiş bir Beyaz Saray tasviri yapıyor. Gazetenin adının açıklanmasını istemeyen kişilerden aldığı bilgiye göre Bob Woodward'in kaynaklarının kimler olduğu, Beyaz Saray çalışanları arasındaki en büyük merak konusu. Aynı kişiler, Beyaz Saray'ın henüz piyasaya çıkmamış olan kitabın bir kopyasını ele geçirmek için adeta seferber olduğunu söylüyor. Trump ise kitapla ilgili olarak Twitter'da paylaştığı mesajında, ”Woodward'un kitabında yazılan iddialar General Mattis ve General Kelly tarafından çoktan çürütüldü. Kitap halkı kandırmayı amaçlıyor. Woodward bir Demokrat Parti ajanı,” diyor ve kitabın piyasaya çıkışının zamanlamasının, Kasım'daki Kongre ara seçimlerini etkilemeyi amaçladığını iddia ediyor.
New York Times ise Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun dün Senato'da başlayan onay sürecinin ilk oturumunun ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, dün protestolarla başlayan ilk oturumda Demokrat Partili senatörlerin 53 yaşındaki Yargıç Kavanaugh'nun geçmişte aldığı karar ve verdiği tavsiyelerle ilgili binlerce sayfalık belgenin gizli tutulmasına tepki gösterdiklerini yazıyor. Habere göre Senato Yargı Komisyonu'nun Demokrat üyeleri, yaptıkları açılış konuşmalarında, Yargıç Kavanaugh'yu ”dar kafalı bir partizan” olarak niteledi. Kavanaugh'ya yönelik en sert eleştirilerin 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olmaları muhtemel üç senatör, Amy Klobuchar, Cory Booker ve Kamala Harris'dan gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kendisini cana yakın bir aile babası olarak tanıtmaya çalışan Kavanaugh ise hukukun üstünlüğüne inanan, tarafsız bir yargıç olduğunu kaydetti. Ancak Kavanaugh'nun Trump tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmesini ve düzenlenen oturumu ”maskaralık” olarak nitelendiren Demokrat Partili Illinois Senatörü Richard Durbin, hem Trump hem de adayını hedef alarak, ”Bu başkan, hukukun üstünlüğüne saygı duymadığını bize defalarca kanıtladı, siz de onun adamısınız” şeklinde çok sert bir eleştiri yöneltti.
New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en yakın iki müttefiki olan Kongre üyelerine yolsuzluk suçlamaları yönelten Adalet Bakanı Jeff Sessions'a karşı çıkmasının yarattığı tepkileri aktarıyor. Habere göre Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında, Adalet Bakanı Sessions'ın iki Cumhuriyetçi Kongre üyesini yolsuzlukla suçlamasının, bu iki üyenin Kasım'daki ara seçimlerde yeniden seçilmelerini zora soktuğunu kaydetti ve Sessions'ı bu nedenle eleştirdi. Çok sayıda hukukçu ve siyasetçi ise Trump'ın Twitter mesajından Adalet Bakanı'nın seçim kazanmak adına yolsuzlukların örtbas etmesi gerektiği sonucunu çıkarıyor. Gazete, Trump'ın birçok kez hukuki açıdan başını derde sokacak bu ve bunun gibi Twitter mesajları yazmaması gerektiği konusunda uyarı aldığını hatırlatıyor. Trump'a uyarıda bulunan hukukçular ve yakın çevresindeki danışmanları, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller olmasa bile Kasım'daki ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu ele geçirebilecek Demokratlar'ın azil süreci başlatması durumunda bu mesajları Trump'ın aleyhine kanıt göstereceğini kaydediyor.
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