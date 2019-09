5 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal ise Amerikan bankalarının etki alanının küresel mali sistem içinde genişlemesine ilişkin bir habere yer veriyor. Gazete, bundan sadece on yıl önce küresel mali sistemin neredeyse çökmesine yol açan Amerikan bankalarının bugün sistem üzerinde hakimiyet kurduğunu yazıyor. Habere göre Amerikan bankaları geçen yıl küresel yatırım bankacılığı hizmet ücretlerinin yüzde 62'sini, şirket alım-satımı ücretlerinin her on dolarının yedisini, borsa komisyonlarınınsa her on dolarının altısını aldı. Avrupa bankalarınınsa Amerikan bankalarına kıyasla çok daha küçük olduğu görülüyor. Öte yandan Alman Deutsche Bank binlerce yatırım bankacısını işten çıkarırken İsviçre menşeli UBS Group, Connecticut eyaletinin Stamford kentinde piyasa işlemlerini yürüttüğü dev merkezi boşaltarak, özel bankacılık köklerine dönmeye odaklanmaya başladı. Oysa gazeteye göre 1990'lı yıllarda Wall Street'e girmeye başlayan, gelişmekte olan ülkelerle yakın bağı olan Londra'da konuşlanmış Avrupa bankalarının mali hizmetlerin küreselleşmesiyle çok daha güçleneceği öngörülüyordu. Ancak 2008 mali krizinden yüksek ivmeyle çıkan Amerikan bankaları hızla sermaye elde etmeye ve riskten kurtulmaya başladı. 2018'de vergi indirimi getirilmesiyse bankaların karlılık oranını yükseltti. Avrupa'daysa borçlanmanın azalması ve merkez bankalarının faiz oranlarını sıfırın altına çekmesi, bankaların kar etmesini engelliyor. Öte yandan Avrupa'daki bankacılık politikalarında yaşanan bölünme, ülkelerin mali önceliklerinin birbiriyle çelişmesine yol açıyor.