On Numara çekilişi, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto çekilişleri gibi birçok kişi tarafından takip ediliyor. Tüm çekilişlerin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden çekilişi ve tarihi seçerek sorgulayabilirsiniz. Söz konusu adreste geçmiş sonuçlar yer alır. Güncel sonuç ise, çekilişin tamamlanmasının ardından belli olur. Peki 5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



