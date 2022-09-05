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5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler?

05.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu meraklıları gözlerini bu akşam tamamlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçlarına dikti. Kısa sürede sonuca varan çekiliş, haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde tamamlanıyor. Peki 5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler? İşte merak edilenler...

5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler?

On Numara çekilişi, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto çekilişleri gibi birçok kişi tarafından takip ediliyor. Tüm çekilişlerin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden çekilişi ve tarihi seçerek sorgulayabilirsiniz. Söz konusu adreste geçmiş sonuçlar yer alır. Güncel sonuç ise, çekilişin tamamlanmasının ardından belli olur. Peki 5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler? İşte merak edilenler...

5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin kuralları neler?

ON NUMARA SONUÇLARI

5 Eylül On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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on numara çekiliş
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