5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.
Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta."