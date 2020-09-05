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  4. 5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 19:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti, bin 673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.

BAKAN KOCA: SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta."
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TÜRKİYE GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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