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5 gaspçı polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

MERSİN’de parkta dolaşan 2 vatandaşın, cep telefonlarını bıçak tehdidiyle gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

5 gaspçı polisten kaçamadı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de parkta dolaşan 2 vatandaşın, cep telefonlarını bıçak tehdidiyle gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda yaşandı. Parkta dolaşan 2 vatandaşın yolu kimliği belirsiz kişilerce kesildi. İkilinin cep telefonları bıçak tehdidiyle gasp edildi.
Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve B.C.K., gazetecilere poz vererek, ‘Çek, çek’ diye bağırdı.

FOTOĞRAFLI

5 gaspçı polisten kaçamadı

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