Türkiye Çiçekçiler Birliğince (TÇB) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Çiçekçiliğin "En"leri Ödül Töreni'nde, 15 kategoride ödül dağıtıldı.
TÇB Başkanı İsmail Başaran ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlik üyelerinin katılımıyla bir otelde gerçekleştirilen törende, eğitim programının ardından alanında "en iyi" seçilenlere ödülleri verildi.
İsmail Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 81 ilden katılımın gerçekleştiğini belirterek, etkinliklerde çiçekçiliğin gelişimini, tasarımını, çiçek kalitesini ve servisini daha iyi sunmak adına eğitim verdiklerini söyledi.
Sektörün döviz dalgalanmasından etkilendiğini ancak bu durumu atlatmaya çalıştıklarını ifade eden Başaran, "Birlik olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında devlete destek veriyoruz. Birliğimize ait 'çiçkefilosu.com' üzerinden tüm müşterilerimize yüzde 10 indirim yapıyoruz. Döviz dalgalanması ithal bitkide yüzde 100 etkiledi. Ancak iç piyasadan da yurt dışına satışımızı kolaylaştırdı. Yani hem avantajı oldu, hem de dezavantajı. Toparlıyor inşallah. Daha iyi olacak. Şimdi piyasada dolardan dolayı ülkemizde ürünler çok ucuz oldu. Ucuz olunca da Doğu blok ülkelerinden inanılmaz bir talep var. Hatta iç piyasada ürün bulmakta zorlanıyoruz. İhracat olan kesim, çiçekte ülkemizin çok ciddi bir satışı var. Yüz binlerle ifade edebiliriz." diye konuştu.
Törende kategorilerine göre ödül alan isimler şöyle:
"Centilmenlik - Nadir Akkuş, Zor Bölge - Serkan Polater, Özel Tasarım - Ertan Yılmaz, Siparişte Kusursuzluk - Serhan Alkan, Gelişimde öncülük - Ömer Aksoy, Hızlı Teslimat - Mustafa Gövtepe, Zerafet - Pınar Eseryel, Uyumluluk - Hasan Aslan, Uzak Bölge - Meriç Tanyel, Sosyallik - Bayram Yurdakul, Çözüm Odaklılık - Kadir Durak, Azimlilik - Murat Kale, Özverili Yöneticilik - Erhan Ünal, Cömertlik - Naim Demirtaş ve Potansiyel Yöneticilik - Mehmet Kaya, Mustafa Benli, Tamer Yaşaroğlu, Sinan Tarakçı, Bayram Ünal."
Gecenin sonunda, çiçekçilerin hünerlerini sergilediği ve geleneksel hale gelen "Çiçek Şov" yapıldı. Şovdaki kapalı gözle çiçek yapma yarışmasında, yanlarında bir yardımcıyla en iyi çiçeği yapmaya çalışan yarışmacılardan Mehmet Bener, Emre Özmen ikilisi birinci oldu.
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