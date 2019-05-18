"5. Geleneksel Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Sporu Turnuvası"

Satıbol, Mahşer-i Cümbüş oyuncularının, öğrencilerinden takımlar kurarak birbiriyle yarıştığı doğaçlama tiyatro turnuvası sonunda, sadece şampiyon olan takımın değil, seyircilerin de ödüllendirildiğini söyledi.

Satıbol, Mahşer-i Cümbüş ekibinin 18'inci yılını kutladığını ve bu yıl da turnuvanın 5'incisini düzenlediklerini vurgulayarak, "Turnuvaya başladığımızda şu mantıkla başladık. Sadece Mahşer-i Cümbüş yok, Hayalhane içinde altyapı ekipleri ve bizim öğrencilerimiz var. Dolayısıyla doğaçlama tiyatroyla ilgilenen herkesin birbirine temas etmesi ve aynı sahneyi paylaşması mantığıyla başlamıştık." dedi.

Burak Satıbol, tiyatro sporunun doğaçlamanın önemli türlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Doğaçlamacıların karşı karşıya gelerek birbirlerine yeteneklerini sergiledikleri ve sınadıkları, seyircilerin de onları puanladığı ve daha iyiyi, doğaçlamaya daha yatkın olanı seçtiği bir tür aslında. Biz Mahşer-i Cümbüş olarak kendi içimizde ikiye bölünüp bunu yapıyorduk. Ancak turnuva zamanı geldiği zaman burada 30'un üzerinde oyuncu ve 8 takım olarak yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

23 Mayıs'ta turnuvanın finali ve kapanış partisinin olacağını anlatan Satıbol, Hayalhane Sahnesi'ne gelen izleyicilerle bir bütünlük kurduklarını ve turnuvanın da sezon sonunda hem izleyiciler hem de kendileri için sezonu taçlandıran etkinlik olduğunu dile getirdi.

- "Yetenekleri oyun becerisine dönüştürüyoruz"

Oyuncu Ayhan Taş, turnuva sayesinde bütün ekibin birbiriyle aynı sahneyi paylaşma imkanı bulduğuna işaret ederek, "Altyapıdan gelen öğrenci arkadaşlarımızın yetenekleri var, bu yetenekleri oyun becerisine dönüştürüyoruz. Doğaçlamada ezber yok, insan zekası herhangi bir anda, herhangi bir dramatik yapıyı yaratabilir." diye konuştu.