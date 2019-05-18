İSTANBUL (AA) - "5. Geleneksel Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Sporu Turnuvası", Hayalhane Sahnesi'nde devam ediyor.
Mahşer-i Cümbüş'ün usta oyuncuları ve altyapı öğrencilerinin yer aldığı turnuvada 5'er kişilik, 8 takım yarışıyor.
Oyuncu Burak Satıbol, Hayalhane Sahnesi'ndeki Tiyatro Sporu Turnuvası'nın ikinci tur elemeleri ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Satıbol, Mahşer-i Cümbüş ekibinin 18'inci yılını kutladığını ve bu yıl da turnuvanın 5'incisini düzenlediklerini vurgulayarak, "Turnuvaya başladığımızda şu mantıkla başladık. Sadece Mahşer-i Cümbüş yok, Hayalhane içinde altyapı ekipleri ve bizim öğrencilerimiz var. Dolayısıyla doğaçlama tiyatroyla ilgilenen herkesin birbirine temas etmesi ve aynı sahneyi paylaşması mantığıyla başlamıştık." dedi.
- Turnuva finali 23 Mayıs'ta
Satıbol, Mahşer-i Cümbüş oyuncularının, öğrencilerinden takımlar kurarak birbiriyle yarıştığı doğaçlama tiyatro turnuvası sonunda, sadece şampiyon olan takımın değil, seyircilerin de ödüllendirildiğini söyledi.
Burak Satıbol, tiyatro sporunun doğaçlamanın önemli türlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Doğaçlamacıların karşı karşıya gelerek birbirlerine yeteneklerini sergiledikleri ve sınadıkları, seyircilerin de onları puanladığı ve daha iyiyi, doğaçlamaya daha yatkın olanı seçtiği bir tür aslında. Biz Mahşer-i Cümbüş olarak kendi içimizde ikiye bölünüp bunu yapıyorduk. Ancak turnuva zamanı geldiği zaman burada 30'un üzerinde oyuncu ve 8 takım olarak yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.
23 Mayıs'ta turnuvanın finali ve kapanış partisinin olacağını anlatan Satıbol, Hayalhane Sahnesi'ne gelen izleyicilerle bir bütünlük kurduklarını ve turnuvanın da sezon sonunda hem izleyiciler hem de kendileri için sezonu taçlandıran etkinlik olduğunu dile getirdi.
- "Yetenekleri oyun becerisine dönüştürüyoruz"
Oyuncu Ayhan Taş, turnuva sayesinde bütün ekibin birbiriyle aynı sahneyi paylaşma imkanı bulduğuna işaret ederek, "Altyapıdan gelen öğrenci arkadaşlarımızın yetenekleri var, bu yetenekleri oyun becerisine dönüştürüyoruz. Doğaçlamada ezber yok, insan zekası herhangi bir anda, herhangi bir dramatik yapıyı yaratabilir." diye konuştu.
Taş, doğaçlama tiyatronun skalasının çok geniş olduğunu belirterek, aynı konunun mantık çerçevesinde çok değişik şekillerde işlenebileceğini dile getirdi.
Oyunculardan Taner Kayar ise 2 yıldan uzun süredir Mahşer-i Cümbüş altyapısında yer aldığını, turnuvanın eski, yeni ve usta oyuncuların yer aldığı takımlar oluşturularak başladığını söyledi.
Kayar, turnuvada Hayalhane Yerlileri, Hayalhane Arıları, Hayalhane Kelebekleri, Hayalhane Azizleri, Hayalhane Efeleri, Hayalhane Yıldızları, Hayalhane Geyikleri ve Hayalhane Parlakları olmak üzere 8 takımın yarıştığını ifade etti.
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