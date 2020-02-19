5 gün boyunca yatacak gönüllüler aranıyor

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu proje kapsamında ilginç bir iş ilanı yayınladı.

ESA, 5 gün boyunca yatacak 20 kadın gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor.

Bu proje kapsamında Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.

Daha önce gönüllü erkekler üzerine benzer bir deney yapan ve istediği sonucu alan ESA projenin bu aşaması ile kadın vücudunun tepkilerini saptayacak.

NASA ASTRONOT ARIYOR: İŞTE ARANAN KRİTERLER

İş ilanı yayınlayan tek uzay ajansı ESA değil. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu. Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak.

NASA internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.

Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler.

Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor:

İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak

Osteopatik tıp doktoru olmak

Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek

