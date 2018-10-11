5 günde 24 akü çalan şüpheli yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çalan U.A. (26), akülerden 2'sini satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.
İlçede, 5 gün içinde, 12 ayrı noktada park halindeki TIR ve kamyonlarda 2'şer adet bulunan aküler, çalındı. Polis, 24 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada aküleri çaldığı şüphesiyle takibe alınan U.A., sanayide akü satmaya çalışırken yakalandı. U.A.'nın aracında bulunan 2 aküye el konuldu. 5 günde, 12 kamyon ve TIR'ın akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan U.A., karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum