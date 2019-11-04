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5 gündür aranan genç, otomobilinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan (33), ormanlık alanda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan (33), ormanlık alanda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
Olay, bu sabah Yeniceköy Caddesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, araç içindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin perşembe gününden bu yana aranan Hüseyin Ali Erkan olduğu anlaşıldı. Erkan'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici yara izine rastlanmadığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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