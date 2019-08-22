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5 gündür aranan gencin baraj gölünde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mahkum Kaya'nın (21) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

5 gündür aranan gencin baraj gölünde cesedi bulundu

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mahkum Kaya'nın (21) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Patnos ilçesinde yaşayan Kaya Ailesi'nin 10 çocuğundan biri olan Mahkum Kaya, 16 Ağustos günü Cuma namazına gitmek için evden çıktı. Ancak dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün gece Patnos Baraj Gölü'ne balık avına çıkan balıkçılar, gencin cansız bedenini buldu.
Yaklaşık bir ay önce askerden döndüğü öğrenilen Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

5 gündür aranan gencin baraj gölünde cesedi bulundu

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