5 gündür aranıyordu, otobüs çarpmış, son anı ortaya çıktı

Tunceli’de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur çayına düşmesine neden olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nun son anı ortaya çıktı. Otobüste bir yolcunun kaydettiği görüntülerde Eroğlu’nun yürüdüğü görülürken, çarpma sesi gelmesi üzerine otobüsün durduğu ve bir süre geri gittikten sonra yoluna devam ettiği yer aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık köyünde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren Ergin Eroğlu’nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip, arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu’na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı’nda yoğunlaştıran ekipler, bugün yeniden arama kurtarma çalışmasına başladı.

Yolcu son anını kaydetti

Öte yandan olayla ilgili Valilik talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada Ovacık’tan İstanbul’a gitmek üzere çıkan bir yolcu otobüsünün, Eroğlu’na yol kenarında yürürken bir otobüsün çarparak Munzur Çayı’na düşerek kaybolmasına neden olduğu ortaya çıktı. Otobüste bir yolcunun da Eroğlu’nun son anlarını kaydettiği ortaya çıktı. Yolcunun görüntüleri savcılığa ulaştırmasının hemen ardından otobüs sürücüsü E.S. ile muavin gözaltına alındı.

Yolcunun kaydettiği görüntülerde ise Eroğlu’nun otobüsün yanından geçtiği, görüntüden hemen çıktıktan sonra çarpma sesi gelmesi üzerine otobüsün durarak geri geri gelip çevreyi kontrol ettiği ardından da yoluna devam ettiği ortaya çıktı.



