HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 00:25 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.Olay, Payas ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde meydana geldi.

Hatay’ın Payas ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Payas ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki İsmail Güler’in 5 gündür dışarıya çıkmaması nedeniyle kapısını çaldı. Kötü kokuların gelmesi ve kapının açılmaması üzerine komşuları evin camından bakarak yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak açtı. Kapının açılması üzerine korona virüs salgını dolayısıyla özel koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı. Güler’in cansız bedeni Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştıHabertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
İçli köfte nasıl yapılır?İçli köfte nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Yer: Niğde! Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi! Balıkesir'de fıkra gibi keçi kurtarma operasyonu
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi
Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.