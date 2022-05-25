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5 gündür haber alınamıyordu... Barajda cesedi bulundu!

25.05.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir barajda erkek cesedi tespit edildi. Cesedin yaklaşık 5 günden bu yana haber alınamayan 29 yaşındaki İshak Eskicioğlu'na ait olduğu belirlendi.

5 gündür haber alınamıyordu... Barajda cesedi bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Baraj göletine gezmeye çıkan bir vatandaş, su kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler, cesedi sudan çıkardı.

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Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cesedin yaklaşık 5 günden bu yana haber alınamayan İshak Eskicioğlu'na (29) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan Eskicioğlu hakkında daha önceden de kayıp başvurularının bulunduğu öğrenildi. (AA)

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