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5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Burdur'da Süleyman Çağaç'ın otlatmaya dağlık alana çıkan 4 keçisinden 2'si uçurum kıyısında mahsur kaldı. Çağaç'ın yardım istediği AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki 2 keçi, 5 gündür aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.

Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. üleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.

'Böylesi ilk kez oluyor'

Keçilerin sahibi Süleyman Çağaç, ilkokul yıllarından bu yana çobanlık yaptığını zaman zaman aynı bölgede keçilerin kaldığını ancak ilk defa bu şekilde olduğunu söyledi.
Çağaç, "Hayvanları otlatırken orada kaldılar. 2'sini kendi imkanlarımla kurtardım. Kurtaramadığım daha aşağıda bulunan 2 keçi için AFAD'dan yardım istedik. Onlar da can güvenliği olmadığı için kayalıklardan inemedi. Keçiler 5 gündür aç susuz kayalıklarda bekliyor" dedi.
Süleyman Çağaç'ın eşi Teslime Çağaç da hayvanlarının aç susuz günlerdir kurtarılmayı beklediğini kaydetti. (DHA)
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Burdur keçi

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