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5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

MUŞ- Diyarbakır karayolu, kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle 5 gündür ulaşıma kapalı.

5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ- Diyarbakır karayolu, kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle 5 gündür ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.
Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu 5 gün önce trafiğe kapandı. Muş-Kulp karayolunun 20'nci kilometresinden sonra bölgedeki kar kalınlıkları yer yer 3 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yolda zor şartlara rağmen çalışan Karayolları ekipleri, güçlükle ilerliyor. Yol kenarındaki levhaların bile kara gömüldüğü bölgede ekiplerin açtıkları bölümler fırtınanın taşıdığı karlarla yeniden kapanıyor. Bölgede bir taraftan 3 metreye ulaşan karla bir taraftan da zorlu hava şartlarıyla mücadele eden ekipler, çalışmaların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.
Yoğun sis ve tipi altında yol açmaya çalışan operatör İdris Karaçam, hedeflerinin Muş-Kulp arasındaki yolu kısa sürede trafiğe açmak olduğunu söyledi. Karaçam, yoğun fırtına sebebiyle açtıkları yolun yeniden kapanması nedeniyle işlerinin uzandığını belirtti.

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5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi

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