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5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı.

5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. 5 gündür kurtarılmayı bekleyen dayı- yeğene ulaşabilmek için ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolu açmaya çalışırken, Mustafa Erkek erzaklarının bitmek üzere olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ta kışın en sert geçtiği yerlerden biri olan Andırın'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Çiğşar Mahallesi'nin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. 1600 rakımlı mahallede kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, bir gölet inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mustafa Erkek, 5 gündür mahsur kaldıklarını, çığ düşmesi sonucu kaldıkları kulübenin yarısının da yıkıldığını söyledi. Erzaklarının azaldığını belirten Erkek, "Beş gündür buradayız. Mahallede başka kimse yok, elektriğimiz yok. Aracımızdan telefonumuzu şarj ediyoruz, telefon bağlantısı da zaman zaman kesiliyor. Aracımızda yakıt azaldı, biterse şarj da yapamayacağız. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.
EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı iş makineleri kapalı yolu açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun açılmasında güçlük yaşanıyor. Açılması gereken yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken, dayı yeğene ulaşmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor

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