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5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 gündür kayıp kuzusunu arayan vatandaş, kuzusunu kanalizasyon çukurunda buldu.

5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 gündür kayıp kuzusunu arayan vatandaş, kuzusunu kanalizasyon çukurunda buldu. İtfaiye ekipleri kuzuyu kurtarmak için seferber oldu.
Yahşi Mahallesi Yarbasan Sokak’ta sahibi Mustafa Kurtgöz tarafından 5 gündür aranan kayıp kuzu, 3 metre derinliğindeki ağzı açık boş kanalizasyon kuyusunda bulundu. Otlarken kuyuya düşen kuzuyu kendi çabalarıyla çıkaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı. Kuzu, itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlenip sahibine teslim edildi. Aç kaldığı için bitkin durumda olduğu gözlenen kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

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