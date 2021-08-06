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  4. 5 gündür kayıp olan Samet’in cansız bedeni bulundu

5 gündür kayıp olan Samet’in cansız bedeni bulundu

06.08.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan’ın (26) cansız bedeni bulundu.

5 gündür kayıp olan Samet’in cansız bedeni bulundu

Geçen cumartesi günü Kemer’e bağlı Çıralı’ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos Pazartesi günü sabahı kampingden ayrılarak yürüyüşe çıktı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Sonrasında kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan hakkında 3 Ağustos günü kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

UÇURUMUN ALTINDA BULUNDU

Bugün Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, buradaki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. (DHA)

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