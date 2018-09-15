5 gündür kayıptı, kanalda bulunan cesedi vinçle çıkarıldı

ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 gündür kayıp başvurusuyla aranan Ümit Çakmak'a (45) ait ceset sulama kanalında bulundu. Ceset, olay yerine çağrılan vinçle karaya çıkarıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalı içerisinde ceset gören bir vatandaşın ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine çağrılan sualtı polisleri kanala girerek cesedi sedyeye koydu. Sedye daha sonra itfaiye vincine bağlanarak su içerisinden çıkarıldı. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 5 gün önce kaybolan Ümit Çakmak olduğu saptandı. GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR Olay yerine gelen Çakmak ailesi ise, cesedin Ümit Çakmak'a ait olduğu tespitinden sonra gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, polis Çakmak'ın cesedi üzerinde inceleme yaparken çevredekilerin olay anını cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti. Çakmak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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