5 gündür kayıptı, uçurumda cesedi bulundu

İstanbul'dan memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesine tatile gelen emekli Mehmet Dereli, cumartesi sabahı aracını İnek Denizi mevkisine park etti, 2 köpeğiyle yürüyüşe çıktı. Sivri Tepe yakınındaki Oluklacı bölgesinde ailesiyle telefonda görüşen Mehmet Dereli'den bir daha haber alınamadı. Aynı günün akşamı Dereli'ye ait 2 köpeğin otomobilin bulunduğu alana gelmesi üzerine yakınları, polise haber verdi.

Dereli'yi arama çalışmalarına, polis, AFAD görevlileri, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği üyesi dağcılar ve komandolar katıldı. Bölgeyi bilen çobanların da destek verdiği, 5 gündür süren arama çalışmalarında ekipler Dereli'nin Oluklacı mevkisindeki uçurumda cesedini tespit etti.

Yaklaşık 200 metre uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybettiği anlaşılan Dereli'nin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

