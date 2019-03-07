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5 gündür kendinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 00:32 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Selami Yaşa (56), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

5 gündür kendinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Selami Yaşa (56), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Selami Yaşa’dan 5 gündür haber alamayan ailesi, Yaşa’nın evine gitti. Eve giren aile bireyleri Yaşa’nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşa’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşa’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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5 gündür kendinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

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