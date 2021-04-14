5 haftadır vaka rekortmeni olan Samsun’da sevindiren düşüş

Sağlık Bakanlığı'nca 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. 5 haftadır en çok vakanın görüldüğü Samsun’da 678.72 olan vaka sayısı 645,17’e düştü. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

5 haftadır vaka rekortmeni olan kentteki düşüş, vatandaşları da sevindirdi. Önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

‘KEŞKE HERKES ESKİ HUZURUNA KAVUŞSA’

Kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Ömer Gezginci, “İnsanlarımız biraz daha tedbir alırsa bunu atlayacağız, buna inanıyorum. Yeni yasaklar yerinde oldu, hatta biraz daha uzun süreli olabilirdi. Bazı vatandaşlar misafirliklere gidiyor ve birbirlerine koronavirüs bulaştırıyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben müzisyenim ve bu pandeminden dolayı 150 düğüne gidemedim. Çok üzgünüz ama şükür etmek lazım. Samsun’daki bu vaka azalışı beni de mutlu etti, keşke herkes eski huzuruna kavuşsa” dedi.