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  4. 5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

05.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak duyuruluyor. Peki 5 Haziran deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Balıkesir Çaypınar'da geçtiğimiz gün 01.58 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin 10.1 km derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Peki 5 Haziran deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...


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deprem kandilli rasathanesi
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