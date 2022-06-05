5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Balıkesir Çaypınar'da geçtiğimiz gün 01.58 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin 10.1 km derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Peki 5 Haziran deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ



