5 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak duyuruluyor. Peki 5 Haziran deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Balıkesir Çaypınar'da geçtiğimiz gün 01.58 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin 10.1 km derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Peki 5 Haziran deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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