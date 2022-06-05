5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin 615 bin TL olduğu duyuruldu. Vatandaşlar internette; 5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Çekilişe ilişkin detayları sizler için derledik...

5 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

Şans Topu çekilişi 5 Haziran Pazar (bugün) saat 20.00'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

1 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

1 Haziran'da gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

01 06 09 15 20 + 03 (joker)

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

