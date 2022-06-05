HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

05.06.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango Online ya da bayilerden kupon dolduran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 615 bin TL tutarında büyük ikramiyesi olan 5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi canlı olarak Milli Piyango Online'dan izlenebiliyor. Peki 5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar haberimizde...

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin 615 bin TL olduğu duyuruldu. Vatandaşlar internette; 5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Çekilişe ilişkin detayları sizler için derledik...

5 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

Şans Topu çekilişi 5 Haziran Pazar (bugün) saat 20.00'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

1 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

1 Haziran'da gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

01 06 09 15 20 + 03 (joker)

5 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.