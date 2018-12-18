HABER

5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

BURSA’da, 1 okul ile 4 işyerinden bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve para çaldığı iddia edilen H.D.

5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 1 okul ile 4 işyerinden bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve para çaldığı iddia edilen H.D. (26), polis tarafından yakalandı. H.D. adliyeye sevk edildi.
8 Aralık gecesi merkez Osmangazi ilçesinde 4 ayrı iş yerine pencereden giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden 30 bin TL değerindeki PC ana kart, hafıza kartları, nakit para ve çeşitli marka 5 laptop çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin H.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D.’nin sorgusunda 15 Aralık’ta Nilüfer ilçesindeki bir özel okuldan 3 laptopun çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. H.D. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltında5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltında

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
İlkokul öğrencisi okulda dövüldü, anne şikayetçi olduİlkokul öğrencisi okulda dövüldü, anne şikayetçi oldu
Akaryakıt istasyonunda 'drift' yapan sürücüye 5 bin TL cezaAkaryakıt istasyonunda 'drift' yapan sürücüye 5 bin TL ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Son dakika! TSK'da FETÖ operasyonu! Onlarca asker gözaltında

Son dakika! TSK'da FETÖ operasyonu! Onlarca asker gözaltında

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı! Baldızını öldürüp gömmüş

Şok gerçek sonra ortaya çıktı! Baldızını mağaraya götürüp...

Türkiye onu konuşmuştu! Özel tim oluşturuldu, didik didik inceleniyor

Türkiye onu konuşmuştu! Özel tim oluşturuldu, inceleniyor

14 yaşında 8,5 aylık hamile! Doktor gördüğü anda polisi aradı

Gördüğü anda polisi aradı! 14 yaşında 8,5 aylık hamile

Yeğenleri bayıltıncaya kadar dövüp gasp etti!

Yeğenleri bayıltıncaya kadar dövüp gasp etti!

'Sevgilim ile ilişki yaşıyorsun' dedi, dehşet saçtı! Korkunç olayda flaş gelişme

'Sevgilim ile ilişki yaşıyorsun' dedi, dehşet saçtı!

Köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor

Bu tabloyu gören şaşırmadan edemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.