5 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

