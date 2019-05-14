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5 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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