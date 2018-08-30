5 ilde bylock operasyonu: 5 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
İSTANBUL merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 25 şüpheli kadının yakalanmasına yönelik operasyon kararı aldı. Mali polis İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyerek 9 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 16 kadının yakalanması için İstanbul dışındaki illerde operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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