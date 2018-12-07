5 ilde 'Bylock' operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen 'Bylock' operasyonunda 42 kişi hakkında yakalama çıkartıldı. İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanması ve İstanbul'da Fatih, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçelerinde ki yapılanmayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin İstanbul, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 42 şüphelinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a getirilmesini bekliyor. İstanbul'da gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

