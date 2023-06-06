O deliller bulununca harekete geçildi! 2 ayrı FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün hakim-savcı sınavlarına hazırlık evlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan 21 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE 9 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik bir başka soruşturma kapsamında ise kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 4'ü avukat 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların, Ankara merkezli 5 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ettirildiği kaydedildi.

(AA)

