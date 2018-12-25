Ankara ve 9 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar yağışının etkili olduğu 5 ilde eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın il genelinde, Bilecik kent merkezi ile Pazaryeri ilçesinde, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ve Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime 26 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildi.

SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK - BOZÜYÜK'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.