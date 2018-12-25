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Ankara ve 9 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte tatil haberleri de gelmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu Ankara ve 9 ilde eğitime bir gün ara verildi.

Ankara ve 9 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar yağışının etkili olduğu 5 ilde eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın il genelinde, Bilecik kent merkezi ile Pazaryeri ilçesinde, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ve Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime 26 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildi.

SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK - BOZÜYÜK'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BALIKESİR - DURSUNBEY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçe merkezinin yanı sıra köylerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, ilk ve orta dereceği okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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