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  4. 5 ilde eş zamanlı 'FETÖ' baskını! Çok sayıda kişi yakalandı

5 ilde eş zamanlı 'FETÖ' baskını! Çok sayıda kişi yakalandı

20.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 58 bin 61 dolara, 73 bin 465 euroya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 ilde eş zamanlı 'FETÖ' baskını! Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ terör örgütünde faaliyette bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanamadığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firar olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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