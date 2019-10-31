Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu yaptı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme sistemi olan bylock programını kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, Bayburt, İzmir, Osmaniye ve Aydın illerinde 31/10/2019 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 8 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ediliyor. Ayrıca İzmir’de farklı dosyadan aranan 1 bylock firarîsi yakalandı.

