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5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf 23 askerden 15'i gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf 23 askerden 15'i gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından ankesörlü telefonla arandığı ileri sürülen 13'ü muvazzaf 23 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararları üzerine bu sabah Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor.

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5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı

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