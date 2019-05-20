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5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

TÜRK YILDIZLARI ESKİ FİLO KOMUTANI  HAKKINDA DA YAKALAMA KAKARI  Konya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 13'ü muvazzaf 23 asker arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski filo komutanı olan ve meslekten ihraç edilen Pilot Yarbay Şenol Ç.'nin de olduğu öğrenildi.

5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı (2)

TÜRK YILDIZLARI ESKİ FİLO KOMUTANI HAKKINDA DA YAKALAMA KAKARI
Konya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 13'ü muvazzaf 23 asker arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski filo komutanı olan ve meslekten ihraç edilen Pilot Yarbay Şenol Ç.'nin de olduğu öğrenildi. Şenol Ç.'nin İstanbul'da oturduğu ve gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
Operasyonda 15 asker gözaltına alındı.
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