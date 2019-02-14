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5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.  Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı5 ilde FETÖ operasyonu: 6 doktora gözaltı

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