5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 astsubay ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup muvazzaf 5 astsubay ve askeri mahrem imam olan 1 öğretmen gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

