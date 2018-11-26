5 ilde FETÖ operasyonu; eski 6 askere gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama çıkarılan eski 6 asker, gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski 6 asker hakkında yakalama çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; mesleklerinden ihraç edilen kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ve Ş.G., 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin eski muvazzaf olduğu öğrenildi.

