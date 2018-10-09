5 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 8 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya merkezli Ankara, İzmir, Kayseri ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2'si PKK/KCK, 6'sı ise FETÖ/PDY üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının ardından Malatya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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