5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemi kullanan örgüt üyesi 1’i emekli 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ö., Y.E.A., G.Ö., N.K. ve Y.E.B. isimli şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

