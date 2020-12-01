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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

01.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi.

Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon, İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illerinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu düzenlendi. Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemi kullanan örgüt üyesi 1’i emekli 5 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ö., Y.E.A., G.Ö., N.K. ve Y.E.B. isimli şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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