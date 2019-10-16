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5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

SİİRT merkezli 5 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı.

5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı 

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli 5 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt'in Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Siirt merkezli Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da belirlenen 32 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kalaşnikof, 41 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, kalaşnikof tüfeğine ait 18 şarjör, 55 tabanca şarjörü, 6 bin 966 fişek, tabancalara ait susturucu 19 apart, dijital materyaller, 57 cep telefonu ve 24 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

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5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı 5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı

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