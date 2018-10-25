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5 ile yeni müftü atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 03:43 | Son Güncelleme

Sakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu müftülüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları ile 3 ilin müftüleri görevden alındı, 5 ile yeni müftüler atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe görevlerinden alındı.

Sakarya İl Müftülüğüne Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Muğla İl Müftülüğüne İbrahim Öcüt, Kilis İl Müftülüğüne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa İl Müftülüğüne Mehmet Taştan ve Kastamonu İl Müftülüğüne Ahmet Süzen getirildi.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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