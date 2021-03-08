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  4. 5'inci kattan atlayan ve 10 gündür tedavisi süren kişi hayatını kaybetti

5'inci kattan atlayan ve 10 gündür tedavisi süren kişi hayatını kaybetti

08.03.2021 20:51 | Son Güncelleme:
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5'inci kattan atlayan ve 10 gündür tedavisi süren kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihara kalkışan ve ağır yaralanan Ferdi M. (42) kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Evli olan ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Ferdi M., 26 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında, Yeni Mahalle 22'nci Sokak'taki Öğretmen Evleri C Blok'taki evinin 5’inci kat balkonundan kendisini attı.

10 GÜNDÜR TEDAVİSİ SÜRÜYORDU

Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen Ferdi M., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ferdi M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ferdi M., buradaki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gündür tedavisi süren Ferdi M., bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

(DHA)

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İntihar Aydın
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