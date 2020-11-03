5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, devre mülk satışı yapan firma adına, internette verilen satış danışmanı ilanında yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren 3 kişi ile iş görüşmesi için Kızılay'da buluştu. 3 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Açar, cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürüldü.

'GAMZEM, CENNET KOKULUM'

Gamze Açar'ın cenazesi, Antalya'nın Aksu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında koronavirüs tedbirleriyle kılınan namazın ardından Açar'ın cenazesi toprağa verildi. Baba Ferhat Açar ve anne Sevinç Görkem, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü. Kızının mezarına sarılan Sevinç Görkem, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp, nereye gittin. Böyle mi olacaktı" diye, gözyaşı döktü. Cenazenin defninin ardından Gamze Açar'ın mezarından bir torbaya toprak dolduran dede Osman Açar ise "Torunumun toprağıyla hiç solmayacak bir çiçek dikeceğim" dedi. Uzun süre gözyaşı döken Osman Açar, yakınları tarafından sakinleştirildi.