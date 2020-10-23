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5 iş yerinde daha yapmış! Sonunda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir kadın, 5 yaşındaki çocukla girdiği dükkandan 100 lira çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda genç kadının 5 farklı iş yerinde daha aynı yöntemi kullandığı öğrenildi. Tırnakçılık olarak isimlendirilen yöntemle iş yeri çalışanlarının paralarını çalan kadın, polisin başarılı takibi sayesinde yakalandı.

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Kadıana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında 5 yaşındaki çocukla giyim eşyaları satan iş yerine gelen kadın, eşarp alarak paketlemesi için iş yeri sahibi İsmail Kızılçay’a verdi. Kadın o esnada cüzdanından çıkardığı 200 TL’yi Kızılçay’a verdi. Kızılçay 180 TL olan para üstünü vermek için kasayı açarak 100 TL’yi masanın üzerine bıraktı. Ardından Kızılçay paranın geri kalan kısmını ayarlamak için tekrar kasaya yöneldiği esnada genç kadın el çabukluğu ile masanın üstüne konulan 100 TL’yi alıp cüzdanına koydu. Kızılçay sonra kasadan çıkardığı 80 TL’yi kadına verdiğinde ise genç kadın aldığı ürünün 20 TL olduğunu kendisinin 200 TL verdiğini ancak para üstü eksik aldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bağırmaya başlayan kadın daha sonra aldığı ürünü geri vermek istediğini söyleyip verdiği 200 TL’yi Kızılçay’dan alarak hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak ayrıldı.

POLİS KISA SÜREDE ŞAHISLARI YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Durumdan şüphelenen Kızılçay ise kadın çıktıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyince dolandırıldığının farkına varıp polisi arayarak yardım istedi. Kızılçay ile birlikte çevre esnaflarından aynı konu ile ilgili gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri mağdurların verdiği eşkal bilgileri üzerine şüpheli kadın ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

100 TL’si çalındığı için duruma tepki gösteren ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kızılçay ise esnafları bu tür hırsızlık olaylarına karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

DHA

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