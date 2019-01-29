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5 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınında iş yeri sahibine tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANKARA Siteler'de, Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden iş yeri sahibi Ömer İnal, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınında iş yeri sahibine tutuklama

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Siteler'de, Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden iş yeri sahibi Ömer İnal, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mamak ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde, 16 Ocak'ta, 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, yangının, 1'inci katta elektrik prizine takılı ısıtıcıdan çıktığı belirtildi. Raporda ayrıca iş yerinde yangın merdiveni ve yangın anında ilk müdahaleyi yapacak gerekli ekipmanın bulunmadığı kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, itfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda, iş yeri sahibi Ömer İnal, yangının başladığı 1'inci katın sorumlusu Sadettin A. ve işçilerden sorumlu Bekir K., yeterli önlemi almayarak, ölüme neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahibi Ömer İnal, tutuklandı. Sadettin A. ve Bekir K. ise adli kontrol şartı uygulanarak, serbest bırakıldı.

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