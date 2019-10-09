5 işçiye mezar olan Siteler’deki yangının tanığı yangın merdivenine dikkat çekti

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Suriyeli 5 işçinin öldüğü Ankara Siteler’deki yangına ilişkin açılan davada tanık olarak dinlendi. Taklacı, Siteler’deki binaların yüzde 90’ında yangın merdiveninin olmadığını vurguladı.

Suriyeli 5 işçinin 16 Ocak’ta Ankara Siteler’deki bir iş yerinde çıkan yangın sonucu ölmesine ilişkin 5 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan iş yerinin mülkiyet sahibi sanık Mustafa Demirci, binanın iskan belgesinin alınmadan kiraya verildiği iddiasını reddetti. Binanın kaçak olmadığını söyleyen Demirci, binaya ait yapı izin belgesi ve statik belgesinin mevcut olduğunu ifade etti. Demirci, yangının meydana geldiği binayı 2016’da satın aldığını ve davanın sanıklarından Ömer İnal’a kiraya verdiğini anlatarak, "Bina son zamanlarda daha sağlam hale getirildi. Asla imalathane olarak kullanılmayacak kadar güzel bir binaydı. Binayı tek giriş olduğu için tek kişiye kiraya verdik. Binada çift asansör var, biri yük taşıma için birisi de insan taşımak için. Bu elim kazada asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Ön tarafa koşsalardı da kurtulurlardı. Binada geniş merdivenler var, onu da kullanabilirlerdi" diye konuştu.