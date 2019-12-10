5. İstanbul Tasarım Bienali tanıtım toplantısı yapıldı

Tasarım Bienalini düzenlemekteki amaçlarının tasarım alanında farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Ova, "Seyircilerimize, profesyonel dünyaya ve akademiye günümüzün dünyasının yeni koşullarını tartışabileceğimiz yeni bir platform yaratmayı hedefliyoruz." diye konuşuyoruz.

Toplantıda konuşan Ova, İstanbul Tasarım Bienali'nin diyalogların ve alternatif ağların kurulması için zemin yarattığını belirterek, "İş birlikleri ve aracılıklarıyla bağlantılar yaratıyor. Tasarım endüstrisine dolaylı yoldan katkıda bulunan bienal projeleri aynı zamanda tasarım söylemlerinin ilerlemesiyle ilgili fikirleri uygulamaya dönüştürmek için katalizör görevi görüyor." dedi.

Salon İKSV'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ve 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Mariana Pestana'nın yanı sıra basın mensupları, akademisyenler ve tasarım ve ilgili alanlardan profesyoneller katıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin başlığı "Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım" olarak açıklandı.

Ova, İstanbul Tasarım Bienali'nin tasarım etkinliklerinin doğasına aykırı bir meydan okuyuşa sahip olduğunu aktararak, bu alanda ezber bozan fikirlerle izleyiciye yeni deneyimler sağlamayı hedeflediğini söyledi.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin temasını açıklayan küratör Pestana ise bu yıl odaklandıkları kavramın empati olduğunu hatırlatarak, "Bienal empati sözcüğüne dönerken tasarım için hislerle, tesirlerle ve ilişkilerle ilgilenen yeni bir rol hayal etmek istiyor. İnsan sonrası felsefi bakışının etkin olduğu günümüz koşullarını ve güncel teknolojik ufku dikkate aldığımızda, bu yaklaşımlar yepyeni bir potansiyel kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pestana, empati temasıyla gerçekleşecek 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kapsamını, bir bakış açısından, bir boyuttan ve bir bedenden fazlası için yapılan tasarımlar olarak açıkladı.

- "Mutfak" bölümü ilhamını sofradan alıyor

Bienal'in, "Mutfak" ve "Gözlemevi" başlığı altında sergilerin yer alacağı iki ayrı mekana yayılacağını dile getiren Pestana, şu bilgileri verdi: