5. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için başvurular 12 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen kısa film yarışmasında tasarruf ve yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

Bu yıl “Bulmacalı Senaryo” kavramıyla düzenlenen yarışmada, bireylerin bilinçli finansal kararlar alarak geleceklerini nasıl güvence altına alabilecekleri işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri üç dakikayı aşmayan filmlerini, 12 Ekim 2018 tarihine kadar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. Cep telefonuyla çekilen videolarla da katılmanın mümkün olduğu yarışma, 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık ve yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdaki 20 kelime arasından seçebilecek:

. Bütçe

· Birikim

· Yatırım

· Birikim ve yatırım hedefi

· Gelecek ve risk

· Yaşam süresinin uzaması

· Emeklilik

· Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

· Finansal planlama

· Pay (hisse)

· Tahvil

· Borçlanma aracı yatırım fonu

· Hisse senedi yatırım fonu

· Kira sertifikası

· Portföy ve portföy dağılımı

· Bireysel emeklilik

· Aracı kurum

· Portföy yönetim şirketi

· Banka

· Yatırım danışmanı

(Fotoğraflı)

