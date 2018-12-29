5 kameralı Nokia 9 için tarih verildi

2018’in başlarında satışa sunulan 3 ana kameraya sahip Huawei P20 Pro, sektörde önemli bir tabuyu yerle bir etti. Genel kanı çift ana kamera modülünün akıllı telefonlar için fazlasıyla yeterli olduğu yönündeydi. Fakat Huawei, amiral gemisi modelinde 3 ana kamera kullanarak bu tabuyu yıktı.

Kullanıcıların olumlu tepkisi diğer üreticileri de harekete geçirdi. Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce satışa sunduğu 4 ana kameralı modeli A9 ile çıtayı bir tık daha yukarı taşımıştı. Şimdi ise HMD Global 5 ana kameraya sahip modeliyle farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere HMD Global uzun bir süredir 5 ana kameraya sahip yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Şimdilik Nokia 9 Pureview’in ne zaman satışa sunulacağına ilişkin bir bilgi yok. Fakat sızdırılan yeni bir rapora göre, HMD Global 5 kameralı Nokia modelini Ocak ayının son haftasında tanıtacak.

Yani Nokia 9 Pureview’in CES 2019’dan sonra tanıtılacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen HMD Global merakla beklenen amiral gemisi modelinin CES’te arada kaynamasını istemiyor. Bu yüzden de CES 2019’la ilgili spekülasyonlar sona erdiğinde özel bir etkinlik çerçevesinde Nokia 9’u tanıtacak.

Bakalım 5 ana kameraya sahip yeni Nokia modeli beklentileri ne derece karşılayabilecek? Bekleyip göreceğiz.

2019’un en çok beklenen akıllı telefonları – 2

